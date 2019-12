publié le 30/12/2019 à 19:23

Clint Eastwood et Arnold Schwarzenegger côte à côte en gros manteaux, masques de ski et bonnets vissés sur la tête, la photo a de quoi étonner. Il faut dire que les deux stars américaines restent plus dans la mémoire collective sous les traits d'un cow-boy viril et d'un cyborg surhumain que sous ceux de deux paisibles skieurs retraités.

"Citez un duo plus iconique. J'attends", a écrit Arnold Schwarzenegger au-dessus de la photo de lui aux côtés de Clint Eastwood, qu'il a postée le 30 décembre sur Twitter. Son post a été rapidement retweeté par 2500 utilisateurs du réseau social, étonnés de voir ces deux légendes du cinéma côte à côte, le temps d'une virée au ski.

Arnold Schwarzenegger fait régulièrement parler de lui sur les réseaux sociaux, à grands coups de photos insolites. En novembre 2019, il avait posté une image de lui faisant du vélo aux côtés de la jeune militante pour le climat Greta Thunberg. Un duo plus qu'improbable, même si l'ancien gouverneur de Californie est bien connu pour son engagement écologiste.

Name a more iconic duo. I’ll wait. ⛷ pic.twitter.com/sGmRXdLqo2 — Arnold (@Schwarzenegger) December 30, 2019