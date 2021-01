et AFP

publié le 30/01/2021 à 18:30

"L'Italie est à contre-courant". Ce sont les mots de Walter Ricciardi, un expert en santé publique qui conseille le ministère italien de la Santé face à la pandémie de coronavirus. Le pays a annoncé vendredi 29 janvier un assouplissement des restrictions sanitaires dans plusieurs régions.

Les Pouilles, la Sardaigne, la Sicile, l'Ombrie et la province autonome de Bolzano seront à partir de dimanche 31 janvier au niveau d'alerte d'"orange" (risque moyen), tandis que tout le reste de l'Italie serait au niveau "jaune" (risque modéré). Le passage au niveau "jaune" ouvre la voix à une réouverture des bars et des restaurants ainsi que des musées. Le Vatican a d'ailleurs déclaré qu'il rouvrait ses musées à partir du lundi 1 février sauf pour les week-ends.



Ces bonnes nouvelles en Italie contrastent avec la situation européenne. En Angleterre, la barre des 100.000 morts a été franchie et le pays est reconfiné depuis plusieurs semaines. En France, l'exécutif hésite depuis plusieurs jours sur l'éventualité d'un reconfinement mais a pour l'instant choisi de renforcer les contrôles de police et de fermer les grandes surfaces de plus de 20.000 mètres carrés. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a averti jeudi qu'il était "trop tôt pour assouplir" les restrictions en raison de la circulation "encore très élevée" du virus.

Crise politique et économique

Par ailleurs, l'Italie reste confrontée à une grave crise politique, tandis que la troisième économie de la zone euro est confrontée à une forte récession. Le Premier ministre Giuseppe Conte a démissionné le 26 janvier pour tenter de retrouver une large majorité et faire passer ses réformes.

Les Italiens attendent pour l'instant la décision du président Sergio Martarella : renommer M. Conte, désigner un nouveau chef de gouvernement ou provoquer des élections anticipées.