Coronavirus en Italie : le Vatican va rouvrir ses musées

publié le 30/01/2021 à 15:30

Est-ce le début d'une éclaircie en Italie ? Les musées du Vatican, dont la célèbre chapelle Sixtine, vont rouvrir à partir de lundi 1er février après 88 jours de fermeture, en raison de l'épidémie de coronavirus. Les musées du Vatican n'avaient pas été fermés aussi longtemps depuis la Seconde Guerre Mondiale.

Les visiteurs devront acheter leurs billets à l'avance et se verront attribuer des créneaux, afin d'éviter une trop forte concentration de population au même endroit. Les conservateurs ont profité de la fermeture, imposée dans le cadre des mesures prises par le gouvernement italien pour endiguer la propagation du coronavirus, pour effectuer des travaux d'entretien et de restauration.

L'Italie a été l'un des pays les plus touchés par la pandémie début 2020. Le pays comptabilise 88.000 morts, contre 103.000 au Royaume-Uni et plus de 75.000 en France. L'Italie, troisième économie de la zone euro, subit une forte récession doublée d'une crise politique avec la démission du Premier ministre Giuseppe Conte le 26 janvier, mais la situation sanitaire s'améliore depuis quelque temps.

Bars et restaurants ouverts en journée

Le gouvernement a récemment annoncé le passage d'une grande partie des régions en zone "jaune", soit à faible risque épidémique. Dès lundi, les bars et aux restaurants de rouvrir pendant la journée, de même que les musées. La Sicile et la Sardaigne, les régions d'Ombrie (centre), des Pouilles (sud) et la province autonome de Bolzano (nord) sont les seules régions soumises à partir de lundi à des restrictions plus strictes.