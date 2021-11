Kim Jong Un n'avait plus été aperçu depuis le 12 octobre dernier. Le leader nord-coréen a fait sa première apparition publique en plus d'un mois, ce mardi 16 novembre, lors d'une visite de la ville en construction de Samjiyon, dans le nord du pays. Sur des photos non datées, on peut voir le dictateur de 37 ans déambuler dans cette station de ski considérée comme une "utopie socialiste" par le régime, et dans laquelle il s'est rendu à plusieurs reprises depuis 2018, rappelle The Independant.

Cette absence, la plus longue depuis sept ans, a laissé courir de nouvelles rumeurs sur l'état de santé de Kim Jong Un. En 2014, il avait ressurgi au bout de six semaines se déplaçant avec une canne. En juin 2021, son amaigrissement notable (entre 10 et 20 kilos) avait également nourri des spéculations sur l'état de forme véritable du maître de Pyongyang.

Sa santé est scrutée de près, étant donné que sa soudaine disparition poserait le problème de sa succession et de la stabilité du régime. L'agence de renseignement sud-coréenne a pour autant assuré fin octobre que Kim Jong Un ne souffrait d'aucun problème de santé.