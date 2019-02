Donald Trump et KIm Jong Un lors du second sommet États-Unis§Corée du nord

publié le 28/02/2019 à 13:45

Pas d'accord conclu entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Le second sommet États-Unis/Corée du Nord, consacré à l'épineux dossier de la dénucléarisation, s'est achevé brutalement jeudi 28 février. L'absence d'entente entre les deux leaders est "regrettable" a estimé jeudi la présidence sud-coréenne même si des "progrès importants" ont été réalisés.



Le sommet organisé à Hanoï (Vietnam) était censé apporter de la substance aux engagements pris durant leur tête-à-tête à Singapour en juin 2018. Les deux dirigeants avaient alors écrit une page d'Histoire en signant une déclaration commune sur la dénucléarisation de la péninsule.

Le président américain a quitté le Vietnam du fait de divergences sur les sanctions économiques infligées à la Corée du Nord concernant ses programmes nucléaires et balistique interdits. "Je suis sur le point de monter dans un avion et de m'envoler vers un endroit merveilleux appelé Washington, DC", a-t-il lancé à la presse avant de décoller à bord d'Air Force One. "J'aurais aimé aller plus loin", a-t-il dit, assurant toutefois que Pyongyang ne reprendrait pas ses essais nucléaires.

Passant en quelques mois des insultes personnelles et des menaces nucléaires, aux belles déclarations "d'amour", Donald Trump semblait déçu en quittant ce deuxième sommet autour duquel il y avait énormément d'attente. Aucune nouvelle rencontre n'est à l'horizon, a-t-il déclaré.

Pourquoi les négociations ont échoué ?

Initialement, la Maison Blanche avait prévu une "cérémonie de signature conjointe", ainsi qu'un déjeuner de travail entre les deux dirigeants. En réalité, les deux hommes ont quitté l'hôtel Metropole à Hanoï sans signer quoi que ce soit.



Les Etats-Unis ont maintes fois réclamé que Pyongyang se débarrasse de ses armes nucléaires de manière complète, vérifiable et irréversible. Mais, pour la Corée du Nord, la dénucléarisation est plus large. Elle veut la levée des sanctions internationales qui l'étranglent et la fin de ce qu'elle perçoit comme les menaces américaines, à savoir une présence militaire en Corée du Sud et dans la région en général.

Une lente négociation à venir ?

Donald Trump assure qu'il n'est pas "pressé" de parvenir à un accord qui verrait la Corée du Nord mettre au rebut son arsenal nucléaire. "La vitesse n'est pas si importante que ça pour moi", a-t-il insisté. Il assure qu'il n'y a aucun besoin de se précipiter pour convaincre la Corée du Nord de désarmer, tant que celle-ci s'abstiendra, comme elle le fait depuis plus d'un an, de procéder à des tirs de missiles et des essais nucléaires.



"À plus long terme, je sais que nous aurons une réussite fantastique" avec la Corée du Nord, a lancé Donald Trump. "Cela va être une puissance économique. Avec un peu d'aide au bon endroit, je crois que cela va être quelque chose de très spécial" complète-t-il.