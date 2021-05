Crédit : Said KHATIB / AFP

Au Proche-Orient, des frappes israéliennes ont touché samedi 15 mai l'immeuble abritant les médias Al-Jazeera et Associated Press (AP) à Gaza. Un peu plus tôt, un Israélien a été tué près de Tel-Aviv après des tirs de roquettes depuis l'enclave palestinienne, qui ont donc pu percer le "Dôme de fer", le bouclier antimissile de l'armée israélienne.

Officiellement, Tsahal vise toute infrastructure abritant les membres et les ressources du Hamas. Invité de RTL Soir, Salman el Herfi, l'ambassadeur et chef de la mission Palestine en France estime lui que "le Hamas (n')est qu'une partie du peuple palestinien", mais "celui qui est visé, c'est le peuple palestinien tout entier".

"Le monde entier devrait être indigné de ce que fait Israël', assure-t-il. "Israël organise un nettoyage ethnique contre le peuple palestinien pour faire plaisir à monsieur Netanyahu et à ces extrémistes qui sont au gouvernement", s'emporte-t-il.

Comment faire pour arrêter cette escalade ?

Comment faire alors pour arrêter cette brutale escalade à laquelle on assiste depuis le 3 mai ? La présence depuis quelques heures d'un émissaire américain du département d'État peut-il apaiser la situation ?

Au contraire, pour le chef de la mission Palestine en France, "on ne peut pas être policier, juge, médiateur et partenaires de guerre". "Les Américains n'ont pas joué un rôle honnête", assure-t-il. "Ils disent : 'les Israéliens ont le droit de se défendre'. Mais est-ce que les Palestiniens aussi n'ont pas le droit se défendre ? Est-ce que les Palestiniens devraient mourir en silence?". "Sans sanctions contre le régime d'apartheid d'Israël, il n'y aura pas de fin à la guerre", affirme encore Salman el Herfi.



