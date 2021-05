publié le 15/05/2021 à 18:41

Les manifestations en soutien au peuple palestinien organisées ce samedi en France ont connu des sorts bien différents. Elles se sont déroulées dans le calme dans la plupart des villes, mais pas à Paris où le rassemblement avait été interdit, des centaines de personnes ont bravés l'interdiction que la police a fait respecter.

Plus de 4.000 hommes avaient été mobilisés. Résultat des tensions et des incidents. Dans le quartier de Barbès, de petits groupes de manifestants ont tenté de se former dans les ruelles, immédiatement dispersés par les policiers, qui ont chargé, repoussé les manifestants avec leurs boucliers vers le boulevard principal.

Drapeau palestinien sur les épaules, Mohammed est dégoûté : "Ils nous interdisent de nous exprimer, nous on est là pour apporter notre soutien, leur montrer qu'on est avec eux coûte que coûte malgré la distance. Mais ces gens-là, ils ne veulent pas nous laisser les supporter. Nous rentrer dedans comme ça gratuitement, on n'éteint pas du feu avec le feu."

"J'ai honte d'être Française"

Sur place, la tension monte, le canon à eau s'avance, asperge les manifestants pour les faire reculer, des projectiles suivis de gaz lacrymogènes traversent le ciel. Des toiles de marché sont démontées pour servir de bouclier.

Des barricades montées à la hâte avec des barrières de chantier, Lucile ne veut rien lâcher "J'ai honte d'être Française. On est un des seuls pays à avoir interdit une manifestation pacifique pour qu'un massacre s'arrête, notamment celui des enfants. Ils essayent de nous faire peur, mais c'est ridicule et c'est criminel. La France a choisi son camp et la France est complice. Il ne faudra pas que l'Histoire l'oublie. Restons mobilisez et on sera là la prochaine fois", ajoute-t-elle.

Entre deux averses de pluie, la situation se tend puis redescend quelques minutes plus tard, alors que ce soir le calme n'est toujours pas revenu dans le quartier.

