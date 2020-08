Chine : Xi Jinpping fait la chasse au gaspillage

publié le 15/08/2020 à 22:32

Adieu banquets somptueux et myriade de plats : les Chinois, réputés pour leur gastronomie et leur bon appétit, vont devoir se mettre à l'austérité culinaire. C'est le président Xi Jinping en personne qui leur donne cet ordre, et il ne s'agit pas seulement de gaspillage alimentaire.

Xi Jinping a exhorté ses compatriotes à faire preuve de retenue à table, c'est un sacré changement de régime que demande le président. Cette austérité culinaire a même son nouveau menu : la règle c'est désormais un plat par invité, moins un. Soit l'exact inverse de la tradition selon laquelle sont servis à table autant de plats que d'invités, plus un.

Mais l'essentiel est ailleurs : il faut assurer l'indépendance alimentaire du pays. La Chine subit actuellement des inondations historiques et le grenier à blé du pays dans les grandes plaines centrales est sous les eaux. Pas question non plus de faire appel à des importations de blé, de soja ou de viande des États-Unis, la guerre commerciale des deux pays se paye aussi dans les assiettes des Chinois.

Il est nécessaire de maintenir un sens de la crise en matière de sécurité alimentaire, a expliqué Xi Jinping. La Chine gaspille chaque année 37 tonnes de nourriture, c'est cinq fois plus que les Français.