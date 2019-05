et Philippe Corbé

publié le 16/05/2019 à 21:24

C'est une histoire morbide qui secoue l'État de l'Illinois, aux États-Unis. Marlen Ochoa-Lopez, une jeune femme de 19 ans enceinte de 9 mois, a été retrouvée morte dans une maison dans la ville de Chicago, et son bébé, qui s'apprêtait à naître, avait disparu de son ventre.



Le jour de sa disparition, le 23 avril dernier, la jeune femme devait récupérer son aînée de 3 ans à la garderie. Mais elle ne s'est jamais présentée. L'enquête enseignera plus tard qu'elle s'était rendue à un rendez-vous auprès d'une femme de 46 ans, rencontrée sur Facebook, afin de récupérer des vêtements pour bébé. Elle n'a plus jamais donné signe de vie, expliquent les médias américains, dont CNN.

Quelques instants après sa disparition, le service de secours de Chicago reçoit l'appel d'une femme affirmant qu'elle vient d'accoucher seule. Ce n'est autre que la meurtrière de Marlen Ochoa-Lopez, qui s'est appropriée l'enfant après l'avoir arraché du ventre de sa mère. Lorsque les secours prennent en charge le nouveau-né, celui-ci ne respire pas et est immédiatement transféré aux urgences pour être réanimé. Il est depuis sous respirateur artificiel, et son cerveau ne fonctionne plus.

L'enquête sur la disparition de Marlen Ochoa-Lopez a confirmé, grâce à l'ADN récupéré sur la brosse à dents et la brosse à cheveux de la victime, que l'enfant était bien le sien. La mort de la jeune femme a été qualifiée d'homicide par strangulation.



Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue dans cette affaire.