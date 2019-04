publié le 26/04/2019 à 07:15

La police de Chicago vient d'élucider les raisons de la disparition d'AJ, un jeune garçon de 5 ans, ses parents ayant été inculpés pour l'avoir tué. La semaine dernière pourtant, ils avaient fait un appel à l'aide, en direct à la télévision, pour qu'il soit retrouvé. Le père et la mère, enceinte de 7 mois, racontaient l’avoir vu pour la dernière fois un soir avant d’aller au lit. Le lendemain, le petit avait disparu.



Ils ont appelé le numéro d’urgence de la police, en racontant avoir cherché partout : dans les placards, à la cave, dans le garage, dans le parc où ils allaient souvent se balader, à la station essence où ils s’arrêtaient parfois lui acheter des bonbons mais aucun moyen de retrouver leurs fils.

Pendant une semaine les policiers ont mené des investigations pour essayer de le retrouver. Ils ont fait venir des chiens renifleurs, ils ont interrogé les voisins, visionné les caméras de surveillance du quartier sans trouver d'élément ou de signe de la disparition du petit garçon.

Des conditions de vie déplorables

Très vite, la version des parents est remise en cause car la police locale s’était rendue une dizaine de fois à ce domicile ces dernières années pour des raisons diverses, des histoires de chien et de conduite sans permis. Ils avaient notamment noté que les conditions de vie à l’intérieur de la maison étaient déplorables : des crottes de chien et des traces d’urine partout, des vitres brisées, le parquet déchiqueté, des piles de vêtements sales sur la table et le canapé et qu'il n'y avait parfois pas d’électricité au domicile.



Même dans la chambre où dormait AJ et son petit frère, l’odeur était difficilement soutenable et les petits se baladaient systématiquement en couche. Il y a quelques mois, le petit frère avait des bleus sur la hanche et un policier avait donc appelé les services sociaux, qui n’ont pas su déterminer si les deux frères étaient victimes d’abus. Les parents disaient que c’était le chien qui était responsable de sa chute. Il s'agissait en réalité d'abus.

AJ a subi de multiples traumatismes crâniens

L'enquête a fini par prouver que les parents ont tué leur petit de 5 ans en le poussant de force dans la douche et en l’obligeant à rester longtemps sous l’eau froide pendant qu’ils le battaient. On ne connait pas encore les détails de la mort, mais selon les médecins légistes, AJ a subi de multiples traumatismes crâniens.



Pour l'heure, on ne sait pas non plus pourquoi ils faisaient subir ainsi ces violences ni si c’est le père ou la mère enceinte qui lui ont porté les coups fatals. Ils sont tous les deux inculpés, le père l’est en plus pour avoir dissimulé le corps de son fils, qui a été retrouvé mercredi à quelques kilomètres de là, dans un bois, emballé dans du plastique, à moitié enterré. Les parents risquent entre 20 et 60 ans de prison.