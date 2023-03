Charles III : sa première visite d'État prévue fin mars, en France puis en Allemagne

Le d'Angleterre Charles III et son épouse Camilla se rendront en France puis en Allemagne du 26 au 31 mars. Le parcours et les dates de leur première visite d’État ont été annoncés vendredi 3 mars par Buckingham Palace dans un communiqué. Ce dernier explique que la visite "célèbrera la relation de la Grande-Bretagne avec la France et l'Allemagne, marquant nos histoires, notre culture et nos valeurs communes."

Les trois premiers jours de ce voyage officiel se dérouleront en France. Charles III et Camilla participeront à Paris à une cérémonie du souvenir, devant l'Arc de Triomphe, en compagnie du président de la République et de son épouse. Le roi d'Angleterre donnera également un discours au Sénat, et un banquet d’État est prévu en son honneur le 27 mars à Versailles.

La deuxième partie de la visite en France de Charles III et Camilla se déroulera aux alentours de Bordeaux. La visite de zones dévastées par les incendies de l'été 2022 et la présentation au roi d'Angleterre d'un vignoble bio sont au programme.

Les questions environnementales devraient figurer en bonne place des discussions entre Charles III et Emmanuel Macron. L’Élysée souligne dans un communiqué que cette visite "symbolise également la relation d'amitié et de confiance entre le président de la République et Sa Majesté le roi, qui ont par le passé étroitement collaboré pour la protection de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique."

