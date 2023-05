DIAPORAMA - Couronnement de Charles III : les plus belles images du concert

La performance du boys band iconique Take That (sans Robbie Williams) a ravi le public.

Le roi Charles III et son épouse Camilla

Les festivités autour du couronnement de Charles III ont continué ce dimanche 7 mai à travers le royaume britannique. Un immense concert s'est tenu dans la soirée près du château de Windsor. Plus de 20.000 personnes étaient dans les tribunes pour assister à l'événement dont le Premier ministre Rishi Sunak.

Le roi Charles III et son épouse Camilla n'ont évidemment pas manqué ce rendez-vous. Le prince William, accompagné de Kate et de ses deux enfants, George et Charlotte, était aussi présent.

L'héritier au trône a d'ailleurs pris la parole lors de cette soirée et a évoqué la reine Elizabeth II dans son discours. "Je sais qu'elle est là-haut, gardant un œil bienveillant sur nous. Elle serait une mère fière", a-t-il ajouté. "Papa, nous sommes si fiers de toi", a aussi déclaré le fils de Charles III. Ce dernier est apparu très ému à la suite du discours de son aîné.



Du beau monde... Mais peu de stars britanniques sur scène

Comme Katy Perry, la star américaine Lionel Richie a enflammé la soirée en chantant son titre phare All Night Long. Visiblement fan de ce morceau, Charles III a été aperçu en train de danser. Ce concert a beaucoup fait parler en raison de l'absence de grandes stars britanniques, comme Elton John, Ed Sheeran ou encore Adele. Le public a néanmoins pu profiter d'une performance endiablée du groupe de pop britannique Take That, sans son leader charismatique Robbie Williams.

La soirée a aussi été marquée par l'apparition de Tom Cruise dans une vidéo où il apparaît à bord d'un avion. "Votre Majesté, vous pouvez être mon coéquipier à tout moment", a lancé l'acteur, connu pour son rôle de pilote d'avion de chasse dans Top Gun.