Le compte à rebours a commencé, plus que deux semaines avant le grand jour pour le roi Charles III. Son couronnement aura lieu le samedi 6 mai et une grande partie de la préparation est consacrée à la musique qui accompagnera la cérémonie. Le roi est en charge de la programmation musicale. Chaque couronnement devant à la fois refléter les traditions et la personnalité du nouveau monarque, cette playlist sera donc "made in Buckingham Palace".

Andrew Lloyd Webber a été choisi pour composer l'hymne du couronnement. L'artiste s'est inspiré d'un psaume et espère que son travail reflètera cette occasion joyeuse. L'hymne du couronnement représente le morceau original qui, si tout se passe bien, restera associé à l'avènement de Charles III. En tout, 12 musiques doivent être écrites pour l'occasion : six pièce pour orchestre, cinq pour chorale et une pour l'orgue. Ces compositions devront refléter des styles de musique différents mais qui devraient rester dans le grandiose.

Patrick Doyle, à qui on doit notamment la musique du film Harry Potter et la Coupe de feu, est chargé de créer une marche. Il y aura donc de la musique mais aussi des chanteurs comme le baryton Sir Bryn Terfel, qui devrait chanter en Gallois. Le roi a insisté pour qu'on entende la langue du Pays de Galles, province britannique dont il a été prince pendant 64 ans. Le roi veut aussi rendre hommage à son père en faisant jouer de la musique grecque orthodoxe en l'abbaye de Westminster. Philippe était en effet né prince de Grèce.

On ne sacrifie toutefois pas les classiques. Zadok le prêtre, le fameux hymne du couronnement de Georges II en 1727, a été jouée au neuf autres couronnements qui ont suivi. Celui de Charles III ne devrait pas y faire exception.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info