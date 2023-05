Famille royale : comment s'est déroulé le couronnement d'Elizabeth II en 1953 ?

ON VOUS EN REPARLE - Le couronnement de la reine Elizabeth II le 2 juin 1953

Plus d'un an après la mort de son père le 6 février 1952, Elizabeth II est déjà sur le trône. Le 2 juin 1953, le couronnement vient officialiser son rôle : celle de monarque du Royaume-Uni, cheffe de l'Eglise d'Angleterre et dirigeante du Commonwealth.

Ce 2 juin 1953, la Reine rejoint dans son carrosse doré l'abbaye de Westminster. Pour organiser ce jour historique, des maquettes de Londres ont permis de visualiser le parcours. Arrivée à l’abbaye, Elizabeth II s’avance en grande tenue de cérémonie. En robe blanche majestueuse, la reine s’était entraînée à marcher avec sa traîne et ses six dames d’honneur.

L'évêque de Canterbury pose la couronne impériale sur sa tête sous les yeux des invités et du petit Charles, âgé alors de quatre ans. "Je promets de servir. Que Dieu soit avec moi", déclare la Reine. Puis l’assistance répète "God Save the Queen", "Que Dieu protège la Reine".

Le sceptre et l'orbe (le globe d’or) lui sont remis, les symboles ancestraux de la royauté. Et pourtant, le couronnement d’Elizabeth II marque l’entrée de la famille royale dans la modernité. Sous l’impulsion de Philip, le mari de la Reine, la technologie entre dans l’abbaye de Westminster : les caméras de télévision retransmettent la cérémonie à la télévision.

La cérémonie terminée, Elizabeth II retourne à Buckingham et salue depuis le balcon la foule venue lui rendre hommage. Des millions de personnes se pressent pour voir leur nouvelle reine.

