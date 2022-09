Sébastien Thoen raconte son dîner avec Charles III

J'ai dîné avec le nouveau roi Charles III. On s’est donné rendez-vous pour l’apéro chez un ami en commun, Stéphane Bern. Alors, Stéphane Bern n’est pas resté longtemps, juste le temps de la pipe avec Charles. Oui, calmez-vous, Stéphane et Charles fument la pipe. Très vite Stéphane nous a quittés, il devait partir, il allait à un concert de Heavy Metal.

Ça faisait longtemps qu’on ne s'était pas vu avec Charles, la dernière fois, c'était avec son frère le Prince Andrew, il y a une dizaine d’années. On s’était rendu à un barbecue mixte, à l’époque c'était mixte, dans la demeure d’un certain Jeffrey Epstein. Mais c’était un peu n’importe quoi, on se serait cru dans les loges de Touche pas à mon poste.

Donc Charles va pas très fort, il a perdu sa maman et il avait besoin de se confier à un copain. Alors tout de suite, je lui ai avoué, avec la main sur l’épaule : "Charles, c’est toujours triste de perdre sa maman, je compatis, mais bon Elizabeth, elle a vécu. Elle avait quoi 96 ans ? À peine trois ans de moins que Louis Bodin".

Secondo, je dis à Charles tu vas te régaler parce qu’Elizabeth n’est pas ingrate, elle te laisse notamment un petit patrimoine foncier pas dégueulasse, c'est pas une studette à Quimper dont tu hérites et ne parlons pas de toute l’argenterie et des tableaux, c’est autre chose que les napperons qu’essaient de refourguer les cas sociaux dans l’émission Affaire Conclue.

