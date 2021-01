Caraïbes : un bateau avec 20 personnes à bord a disparu au large des Bahamas

et AFP

publié le 02/01/2021 à 23:31

Après trois jours de recherches infructueuses, les garde-côtes américains ont interrompu leurs recherches. Un bateau avec 20 personnes à bord a disparu entre les Bahamas et la Floride, ont-ils annoncé vendredi 1er janvier.

Le navire est parti lundi 28 décembre des îles Bimini afin de rejoindre Lake Worth, aux États-Unis, qui se trouve à environ 130 kilomètres de distance. Mais le lendemain, mardi, les garde-côtes ont été alertés que l'embarcation n'était pas arrivée à bon port, selon un communiqué.

Ces derniers se sont alors mis à la recherche du bateau. Pendant plus de trois jours, les garde-côtes, avec des équipes des deux pays, ont effectué des recherches aériennes et maritimes sur environ 44.000 km². Mais ils les ont suspendues vendredi midi. "Nos pensées et nos prières vont aux familles des disparus", a commenté le capitaine Stephen Burdian, encourageant toute personne disposant d'information à les contacter.