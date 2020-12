Manche : leur bateau coule, cinq pêcheurs néerlandais sauvés

publié le 25/12/2020 à 00:10

Le 23 décembre au soir, cinq pêcheurs néerlandais ont été sauvés tandis que leur navire était en train de couler à une trentaine de kilomètres de Dieppe, dans la Manche. Quatre d'entre eux ont été secourus par un bateau de pêche, le cinquième a été héliporté par la marine.

Il est 17h45 ce 23 décembre, lorsque le navire de pêche Riemda a signalé une importante voie d'eau. Cette information a conduit le Centre régional opérationnel de secours et de sauvetage (Cross) à diffuser un message, indique le communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord, publié sur Twitter.

30 minutes plus tard, le Riemda signale qu'il est en train de couler et que l'équipage quitte le navire. Deux bateaux de pêche se sont alors déroutés pour venir porter secours aux marins néerlandais. L'un d'entre eux, le Kleine Jan a secouru quatre des pêcheurs. Le cinquième a été treuillé à bord d'un hélicoptère de la marine nationale française. Le communiqué précise que les cinq marins sont "sains et saufs et en bonne santé".

[#Opération] Naufrage du navire de pêche Riemda au large de Dieppe (76). 5 personnes sauvées avec le concours de l'🚁 Dauphin de la @MarineNationale et le navire de pêche Kleine Jan 🇳🇱. Opération coordonnée par le #CROSS Jobourg ➡️https://t.co/3UFOng3ZrG pic.twitter.com/BXm3Me2JNd — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) December 23, 2020