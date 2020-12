publié le 06/12/2020 à 11:47

C'est un grand ouf de soulagement pour Kévin Escoffier. Ce dimanche 6 décembre au matin, vers 3h10, à 360 milles dans le nord de l’archipel de Crozet, le skipper malouin (PRB) a été débarqué du bateau de Jean Le Cam sur lequel il était depuis ce mardi 1er décembre, après le naufrage de son monocoque.

Kevin Escoffier a été récupéré par le Nivôse, frégate de la Marine Nationale. Le transbordement – via un semi-rigide du Nivôse – s’est bien déroulé, malgré une houle bien formée sur zone.

De son côté, Jean Le Cam a repris sa course. Dans un message adressé à la direction de Course du Vendée Globe, Frédéric Barbe, commandant du Nivôse, écrivait : "Kevin est en pleine forme, il va profiter d’une douche chaude. Nous mettons le cap vers la Réunion. C’est une belle journée qui commence !".

Kévin Escoffier à bord du Nivôse, la frégate de la Marine Nationale Crédit : Marine nationale

Jean Le Cam qui aura donc passé cinq jours avec Kevin Escoffier à bord, va enfin pouvoir reprendre son tour du monde. Actuel sixième de la course, à plus de 400 milles nautiques du leader Charlie Dalin, il sera crédité par la direction de course d’un temps encore non établi pour compenser les heures passées à se dérouter pour sauver son rival.

👋 « Bisous ma caille, merci ! »



Beaucoup d'émotion pour Kevin au moment de quitter @JeanLecam pour se jeter à l'eau et rejoindre le semi-rigide de la @MarineNationale.



Merci pour tout Jean et bon vent 🧡#VG2020 #YesWeCAM @VendeeGlobe @ImocaGS pic.twitter.com/rqCA0ZTK50 — Kevin Escoffier - Skipper PRB (@KevinEscoffier) December 6, 2020