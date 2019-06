publié le 24/06/2019 à 12:26

C'est une nuit agitée qu'une passagère de la compagnie Air Canada n'est pas prête d'oublier. Dans un message partagé par une amie sur la page Facebook d'Air Canada, Tiffani Adams raconte son calvaire vécu lors d'un vol entre Québec et Toronto. Alors qu'elle s'était endormie, peu après le décollage, cette femme s'est retrouvée complètement seule dans l'avion, dans "le noir absolu", au moment de son réveil après l'atterrissage à l'aéroport international Pearson de Toronto.



"Je me dis, je fais un cauchemar parce que sérieusement comment cela peut-il arriver ?", explique-t-elle. Après avoir joint brièvement un ami sur son téléphone portable, la batterie de son portable se décharge et elle se retrouve sans solution car l'électricité dans l'avion a été coupée. "J'essaie de me concentrer sur ma respiration et de contrôler mon attaque de panique" raconte-t-elle.



Après s'être déplacée dans l'appareil, elle trouve finalement une lampe torche dans le cockpit et parvient à ouvrir l'une des portes de l'avion mais s'aperçoit que quinze mètres la séparent alors du sol. Elle réussit enfin à attirer l'attention d'un conducteur de chariot de bagages qui circulait dans l'aéroport, en lui envoyant des signaux lumineux avec sa lampe, afin qu'il puisse l'aider à regagner le sol. La compagnie Air Canada s'est excusée pour l'incident survenu début juin. La jeune femme, elle, affirme être victime de terreurs nocturnes depuis.