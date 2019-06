publié le 17/06/2019 à 13:26

La patrouille de France dans un ciel bleu azur. Après les traditionnels défilés aériens dans la matinée, Emmanuel Macron a inauguré la 53e édition du salon du Bourget où plus de 320.000 visiteurs sont attendus jusqu'à la clôture programmée le dimanche 23 mai.



Le président de la République a notamment eu droit au dévoilement de la housse qui cachait la maquette du futur système de combat aérien européen (SCAF). À ses côtés, la ministre des Armées, Florence Parly, la ministre allemande de la Défense, Ursula Von der Leyen et la ministre espagnole Margarita Robles étaient présents et ont signé un accord-cadre qui les unira de manière "irréversible" jusqu'à l'horizon 2030.

Initié en 2017 et présenté en 2026, le SCAF est conçu comme un système associant avion de combat de nouvelle génération, drones, futurs missiles de croisière et drones évoluant en essaim. Il sera connecté à des avions, des satellites, des systèmes de l'OTAN et des systèmes de combat terrestres et navals.



À écouter également dans ce journal

Justice - La reconstitution judiciaire du meurtre d'Alexia Daval par son mari Jonathan, entamée vers 5h dans la matinée de ce lundi 17 juin, s'est déplacée en milieu de matinée dans le Bois d'Esmoulins, où le corps de la jeune femme avait été découvert partiellement brûlé le 28 octobre 2017.

Politique - À un an des élections municipales, la commission d'investiture de La République en Marche (LREM) se réunit ce lundi 17 juin pour investir une quinzaine de candidats dans les grandes villes, où ne figure pas Paris.



Sports - Déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football, les Bleues rêvent d'un sans-faute après leurs victoires face à la Corée du Sud (4-0) et la Norvège (2-1). Elles affrontent le Nigeria ce soir à Rennes à partir de 21h.