Canada : des chercheurs d'or découvrent un bébé mammouth momifié et presque intact

Une découverte pas banale. Le 21 juin dernier, des ouvriers du gisement d'or du Klondike, dans le Grand Nord canadien ont découvert les restes momifiés d'un bébé mammouth laineux. Retrouver un tel spécimen est déjà une chose rare, mais il s'agit - en plus - ici de restes quasiment complets.

Il "est magnifique et c'est l'un des animaux momifiés de l'âge de glace les plus incroyables découverts au monde", a déclaré dans un communiqué le paléontologue Grant Zazula, enthousiaste à l'idée d'en savoir bientôt plus sur ce bébé. Il s'agirait, selon toute vraisemblance, d'une femelle. Elle a été baptisée "Nun cho ga" pour "gros bébé animal" en langue autochtone. Sa peau et ses poils sont encore intacts.



Les restes ont été retrouvés en creusant le permafrost au sud de Dawson City, dans le territoire du Yukon, frontalier de l'Alaska américain. L'animal serait mort il y a plus de 30.000 ans quand la région était parcourue par des mammouths laineux, des chevaux sauvages, des lions des cavernes et des bisons des steppes géants.

C'est le premier mammouth momifié presque complet et en si bon état de conservation retrouvé en Amérique du Nord. Une partie des restes d'un bébé mammouth surnommé Effie avaient été retrouvés en 1948 dans une mine d'or de l'Alaska, et un spécimen momifié vieux de 42.000 ans en Sibérie en 2007, surnommé Liouba, et de la même taille que Nun cho ga.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info