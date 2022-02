Permafrost : pourquoi est-il si important et en quoi est-il menacé par le changement climatique ?

Il est une conséquence du froid permanent, ou du moins très fréquent. Le permafrost se retrouve principale aux latitudes les plus au nord : Canada, Alaska, nord de la Sibérie. Il désigne un sol qui dès que l'on va en profondeur est gelé en permanence. Ceci dit, des records de chaleurs sont observés, notamment en Sibérie, en période estivale.

Mais, quand on regarde l'alternance des saisons, c'est un endroit où dès que l'on se trouve à quelques mètres de profondeur, le sol est bel et bien gelé. Et ce, depuis des millions d'années. Cette certaine stabilité entraîne plusieurs choses. Tout d'abord, on peut y installer des infrastructures dessus que ce soit des villes ou des oléoducs. Dans le détail, ces constructions sont ancrées via des pieux dans ce permafrost.

À cause du réchauffement climatique, ce sol commence à dégeler. C'est-à-dire que l'onde de chaleur pénètre désormais plus profondément dans le sol à la faveur de ce dérèglement. Un phénomène aux multiples conséquences. Cela peut faire chanceler des forêts : le sol gelé où certains arbres étaient positionnés s'enfonce par certains endroits.

Du permafrost aussi en France, dans les Alpes

Les infrastructures bâties dans ces régions commencent aussi à être déstabilisées. Exemple, assez récemment, un épisode de pollution d'une rivière à la suite de la rupture d'un réservoir de diesel dans une mine en Sibérie. Dernière répercussion, qui pourrait encore plus ennuyeuse, quand ce permafrost dégèle une partie se transforme en tourbière et en marécage. Un changement qui a pour effet de produire du méthane. Un gaz à effet de serre.

C'est ennuyeux parce que ces mutations-là pourraient bientôt concerner la France. Nous avons du permafrost. Tout simplement dans les Alpes, à très haute altitude. Pour certains massifs, c'est ce sol gelé toute l'année qui fait tenir les montagnes. Quand il commence à y avoir ce phénomène de gel-dégel en profondeur, alors des éboulements sont possibles. Cela a été le cas près de Chamonix (Haute-Savoie). À l'avenir, cela pourrait s'amplifier.