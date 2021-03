publié le 02/03/2021 à 23:15

Une collision spectaculaire entre un véhicule surchargé et un poids lourd a fait 13 morts et de nombreux blessés, mardi 2 mars dans la matinée, dans le sud de la Californie, aux États-Unis. Un des véhicules, un SUV, transportait plus d'une vingtaine de passagers. Les circonstances de ce terrible accident sont pour l'heure inconnues. Le bilan a été légèrement révisé à la baisse : au moins 15 victimes avaient été annoncées plus tôt par le centre médical d'El Centro.

"Il y avait 25 personnes dans le Ford Expedition, y compris le conducteur. Malheureusement, douze des occupants, dont le conducteur", sont décédés sur le lieu de l'accident, "et une autre personne est morte de suites de ses blessures après avoir été transportée à l'hôpital", a indiqué lors d'une conférence de presse Omar Watson, responsable de la police locale.

Au moins six autres personnes ont été admises aux urgences, rapporte le centre médical d'El Centro. Enfin, au moins cinq autres victimes de la collision ont été évacuées par hélicoptère vers d'autres hôpitaux de la région, a ajouté Judy Cruz, responsable des urgences, lors d'un point presse sur internet.

Un membre de la police de la route californienne, Jack Sanchez, interrogé par USA Today, a expliqué que le SUV impliqué dans l'accident est une Ford Expedition. D'après le site du constructeur, ce modèle peut au maximum accueillir huit passagers. Dans le camion, le chauffeur a subi "des blessures multiples", a précisé la police de la route. Une enquête a été ouverte pour éclaircir et déterminer les causes de l'accident.