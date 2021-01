Toulouse : une automobiliste percute des cyclistes, faisant un mort

publié le 21/01/2021 à 21:09

Un drame s'est produit à Cepet, au nord de Toulouse, ce jeudi 21 janvier. Une automobiliste a percuté trois cyclistes et l'un d'eux, un homme de 65 ans, a été tué sur le coup. Il a été heurté violemment et a priori volontairement par la conductrice. Malgré les efforts des gendarmes qui lui ont porté les premiers secours, il est décédé dans le fossé.

Auparavant, la conductrice avait percuté deux autres cyclistes. "On est intervenu après l'appel d'un témoin, un dispositif s'est mis en place pour intercepter le plus rapidement et en sécurité cette personne pour éviter de faire d'autres victimes", explique un policier de Toulouse. Les gendarmes ont notamment dû tirer un coup de feu pour stopper la conductrice.

Cette femme de 35 ans venait du Tarn-et-Garonne tout proche où elle vit chez ses parents. "Elle était semble-t-il en difficulté psychiatrique", a expliqué le vice-procureur de Toulouse Francis Boyer. Le médecin qui l'a examiné a conclu à une nécessité immédiate d'hospitalisation. Elle n'a donc pas été entendue par les enquêteurs mais les gendarmes qui la poursuivaient l'ont vu percuter deux des trois cyclistes. Selon eux, elle est littéralement allée chercher la dernière victime de l'autre côté de la route.