Accident de Tiger Woods : le golfeur s’est-il endormi au volant ?

Le golfeur aura échappé de peu à la mort. Une semaine après le terrible accident de la route de Tiger Woods, l'enquête progresse en Californie. C'est près de Los Angeles que le 23 février dernier, la légende des greens a fait une sortie de route et plusieurs tonneaux alors qu'il se trouvait, seul, au volant de son luxueux SUV. Aucun autre véhicule n'étant impliqué, comment l'accident a-t-il pu bien se produire ?

Peu d'éléments permettaient dans un premier temps de comprendre ce qui s'était vraiment passé. Rien ne laisse à penser que Tiger Woods, qui souffrent de multiples fractures aux jambes, conduisait sous l'influence de stupéfiants, de médicaments ou d'alcool. La route, sinueuse, serait toutefois propice aux accidents, selon la police locale qui a souligné le golfeur circulait "à une vitesse relativement plus élevée que la normale".



Sauf qu'aucune trace de freinage n'a été relevée sur place. Ce qui pousse à croire qu'un autre facteur aurait pu être fatal à la superstar américaine. "Pour moi, ça a tout d'un cas classique d'endormissement au volant", assure un expert interrogé par le New York Post, "parce la route tourne et que son véhicule est allé tout droit".

Une "dérive"

L'ancien détective de police, qui a examiné le lieu de l'accident, estime qu'il s'agit d'une "dérive", "presque comme s'il était, soit inconscient, (...) soit endormi et ne se serait réveillé que lors de la sortie de route". C'est alors, au moment où il était déjà trop tard, que "le freinage serait intervenu", indique l'expert qui précise que le Genesis GV80 est doté de freins à disques qui, de fait, ne laissent pas de traces de freinage.