publié le 17/01/2019 à 18:50

Theresa May a réussi à sauver sa tête après avoir subi une défaite historique, avec le rejet de l'accord de Brexit, qu'elle avait négocié avec l'Union européenne, par les députés britanniques. Elle a désormais jusqu'à lundi 21 janvier pour présenter un plan B au Parlement. En attendant, ce matin la France a déclenché son plan lié à un no deal.



Pour autant, le Brexit n'est pas une mission impossible estime l'ambassadeur britannique à Paris. "C'est une mission qui est difficile et compliquée au niveau parlementaire. Maintenant, il faut trouver ce qui pourrait avoir l'aval du Parlement et c'est pour cela que la Première ministre a déclenché hier soir ses entretiens avec les autres partis et avec les autres parlementaires", a expliqué jeudi 17 janvier sur RTL Lord Edward Llewellyn.

À entendre les réactions de l'Union européenne, et notamment de la France, il semble difficile d'imaginer que les lignes puissent bouger et qu'un nouvel accord puisse être signé entre les deux parties.

"Ce que nous essayons de faire, c'est à la fois de respecter le résultat du référendum, mais en même temps protéger nos emplois et notre économie et nos liens économiques avec nos partenaires européens. Il faut maintenant établir ce qui serait possible et ce qui est négociable", précise Lord Edward Llewellyn.



Le spectre d'un no deal plane donc désormais, mais l'ambassadeur répète que cette option n'est pas souhaitée. "Tout le monde veut éviter un no deal. Un no deal serait une situation perdante pour tout le monde, y compris la France. Par contre, avoir un accord qui marche pour nous et nos partenaires c'est une situation qui pourrait bénéficier à tous."