publié le 16/01/2019 à 13:19

Les députés britanniques ont massivement rejeté mardi 15 janvier l'accord de Brexit négocié par Theresa May, dans un vote crucial pour l'avenir du Royaume-Uni, à deux mois et demi de la date prévue de sa sortie de l'Union européenne. La première ministre affronte ce soir une motion de censure déposée par les travaillistes, mais elle ne devrait pas être renversée.



L'hypothèse d'un deuxième référendum pour ou contre la sortie de l'Union est remise en selle. C’est l’espoir de certains et la grande crainte d’autres. Nigel Farage, ardent eurosceptique, a tiré la sonnette d’alarme à la télévision. "On est censé sortir de l’UE le 29 mars. Je continue à espérer et prier pour que ce soit le cas. Je crains que cette date ne soit repoussée et qu’à Westminster des voix s’élèvent pour un second référendum".

Plusieurs parlementaires y sont favorables, une petite centaine d’entre eux serait justement en train de préparer une lettre qu’ils enverront en fin de journée à Downing Street. "Il y a clairement un élan parmi les élus qui voient bien que la question coince à Westminster. Ceux-là veulent effectivement un second référendum", dit David Lammy, député travailliste, en faveur d’un vote populaire.

Si l’opposition ne parvient pas à renverser Theresa May lors du vote de défiance ce soir, le parti travailliste s’est engagé à soutenir l’option d’un vote populaire, sauf que leur chef Jeremy Corbyn y est farouchement opposé. Pas sûr qu’un second référendum soit une véritable option pour l’instant.

