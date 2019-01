Édouard Philippe et Emmanuel Macron à l'Élysée, le 30 octobre 2017

et AFP

publié le 16/01/2019 à 11:00

Le rejet par le parlement britannique de l'accord négocié sur le Brexit a accru le risque d'un divorce sans accord, a mis en garde le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans un communiqué mardi.



Au lendemain du vote, l'Élysée et Matignon ont fait savoir conjointement que la France va accélérer les préparatifs pour un Brexit sans accord. Le Premier ministre Édouard Philippe réunira jeudi 17 janvier au matin "les principaux ministres concernés pour faire le point sur les préparatifs et les accélérer", a précisé la présidence. Cette réunion avait été prévue avant le vote britannique, a-t-elle encore ajouté.

Le négociateur en chef de l'Union européenne, le Français Michel Barnier avait déjà évoqué l'hypothèse un peu plus tôt :"Jamais le risque d'un no deal n'a paru aussi élevé. Notre résolution reste d'éviter un tel scénario mais nous avons la responsabilité d'être lucides. C'est la raison pour laquelle, de notre côté, nous allons intensifier nos efforts pour être préparés à cette éventualité", a-t-il déclaré mercredi devant les eurodéputés à Strasbourg.