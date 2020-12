publié le 14/12/2020 à 07:26

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a quasiment tué le suspense dimanche 13 décembre : un échec des négociations commerciales post-Brexit avec l'Union européenne reste le scénario le "plus probable" selon lui. Invité ce lundi matin sur RTL, Patrick Martin-Genier, spécialiste des affaires européennes, estime qu'"il y a une part de stratégie dans la posture" de Boris Johnson.

"Il a une posture politique, une posture nationaliste. On peut se demander pourquoi continuer à discuter alors qu'il n'arrête pas de clamer dans les médias qu'il n'y aura pas d'accord", poursuit Patrick Martin-Genier. "On a l'impression que c'est un processus qui est moribond. Chacun refuse de quitter la table de négociations car on ne veut pas porter la responsabilité d'une rupture des accords", dit-il.

L'un des principaux sujets de discorde est la question de la pêche dans les eaux britanniques. "Les Anglais en ont fait une affaire de souveraineté alors que la pêche ne représente pas grand-chose pour l'économie britannique. C'est 0,1% du PIB, mais ils en ont fait une question politique", selon lui.

En cas de "no deal", "c'est toutes les exportations françaises et européennes qui vont souffrir. Si on applique les règles de l'Organisation mondiale du commerce, cela veut dire que tous les produits français qui vont être exportés au Royaume-Uni devront être imposés", explique le spécialiste.