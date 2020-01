et AFP

publié le 18/01/2020 à 11:36

Il n'a pas tenté de cacher ses références. Roberto Alvim, le ministre brésilien de la Culture a diffusé sur Twitter un discours, appelant de ses vœux la création d'un "Prix national des Arts". Il a démissionné, vendredi 17 janvier "dans le but de protéger" le président Bolsonaro.

En musique de fond, on pouvait entendre un opéra de Richard Wagner, compositeur antisémite préféré d'Adolf Hitler. Dans le tweet, aujourd'hui supprimé, Roberto Alvim, prononce son discours sous le portrait du président d'extrême-droite Bolsonaro et à côté d'une croix en bois.

Il déclare que "l'art brésilien de la prochaine décennie sera héroïque et national. Il sera doté de grandes capacités d'implication émotionnelle et sera impératif, puisque profondément lié aux aspirations urgentes de notre peuple, ou ne sera pas".

Les internautes ont relevé la ressemblance flagrante avec une déclaration... du ministre de la propagande nazie Joseph Goebbels : "l'art allemand de la prochaine décennie sera héroïque, fondamentalement romantique, objectif et libre de sentimentalisme, il sera national avec beaucoup de pathos et également impératif et rassembleur, ou ne sera pas". Roberto Alvim s'est défendu de "coïncidences rhétoriques".