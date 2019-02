publié le 08/02/2019 à 18:02

Depuis quelques mois, le "boiling water challenge" fait un carton sur les réseaux social. Ce défi consiste à projeter de l'eau extrêmement chaude dans l'air extérieur par temps glacial pour la voir se transformer immédiatement en un nuage de vapeur. Aux États-Unis où un froid polaire a sévi plusieurs jours, les tentatives ont nombreuses mais aussi dangereuses.



Ainsi plusieurs personnes ont été hospitalisées dans la région de Chicago (Illinois) la semaine dernière. Huit personnes ont été soignées pour des brûlures importantes, a indiqué un porte-parole du centre médical de l'Université Loyola. Les médecins alertent sur le fait que bien souvent l'eau bouillante est mal projetée et se dirige vers la victime plutôt que dans l'air.

"Nous avons vu huit patients et nous sommes vraiment surpris du nombre de personnes qui ont relevé le défi et qui ont malheureusement échoué", a déclaré le Dr Arthur Sanford, chirurgien de traitement des brûlures au centre médical de l’Université Loyola. Les brûlures peuvent aller du 1er au 3e degré et touchent principalement les pieds ou le visage.