publié le 09/01/2019 à 16:32

Avec déjà 17 millions de vues sur Twitter et TikTok en quatre jours, le "4 Generations Challenge" se propage massivement sur les réseaux sociaux. Son principe est simple, il consiste à prendre en vidéo ou en photo quatre générations de sa propre famille.



Lancé en Chine au début du mois de janvier, ce défi a largement dépassé les frontières de son pays d'origine, comme le "Januhairy" ou "Dry January". Des familles de Norvège, du Danemark, d'Inde ou encore du Pérou se sont prises au jeu.



Sur les vidéos, les générations apparaissent les unes après les autres. C'est le plus jeune, soit la première génération, qui est rejoint progressivement par l'un de ses parent, grand-parent puis arrière grand-parent.



Rassemblées sous le hashtag #FourGenerations, les vidéos offrent des scènes insolites et touchantes. Ce défi est défini comme "le plus mignon de ce début d'année" par le Huffington Post.