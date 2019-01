publié le 24/01/2019 à 14:28

Lorsqu'un oeuf est devenu, il y a quelques semaines, la photo la plus likée sur Instagram avec 50 millions de mentions "j'aime", certains ont eu des idées derrière la tête afin de se mobiliser pour une cause plus importante.



C'est notamment le cas du défi "crâne d'oeuf", créé par une Toulousaine atteinte d'un cancer métastique. Accompagné d'un oeuf, elle coupe la photo en deux avec son visage sur le côté droit et l'oeuf sur le côté gauche. Sa publication a inspiré plusieurs dizaine de femmes qui luttent, elles aussi, contre la maladie et s'affichent à leur tour en postant leur photo sur les réseaux sociaux.

Plusieurs milliers de messages de soutiens les ont accompagnées et permis des relais à la cagnotte mise en ligne, qui a, ce jeudi 24 janvier, dépassé les 2.500 euros. L'ensemble des fonds seront reversés à la recherche contre le cancer.