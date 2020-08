publié le 04/08/2020 à 20:08

Beyrouth, la capitale du Liban, a été secouée par deux fortes explosions ce mardi 4 août après-midi. Les images de la déflagration sur le port sont impressionnantes. On peut voir un épais nuage de fumée et de débris des bâtiments détruits. Il y aurait ce soir des dizaines de blessés et au moins dix morts d'après l'agence Reuters. La forte déflagration, qui a eu lieu dans la zone du port et dont l'origine n'est pas connue dans l'immédiat, a été entendue dans plusieurs secteurs de la ville.

Laurent, habitant de la zone d'Achrafieh, a vu son quartier soufflé en quelques secondes. "J'étais chez moi et d'un coup on a entendu comme un bruit sourd, puis ensuite une secousse et comme une pulsion qui vous expulse", explique-t-il encore sous le choc au micro de RTL. Il confie avoir "vu les affaires qui tombaient".

"Juste après, on a été littéralement coupés car les informations ne passaient plus. Chez nous, heureusement, les fenêtres ont tenu", confie-t-il soulagé. Il explique que chez ses voisins, "tout leur appartement a été soufflé". "L'appartement d'en-dessous a aussi été soufflé. Les fenêtres sont complètement pulvérisées. Si quelqu'un avait été à côté, je pense qu'il aurait été gravement atteint", assure Laurent.



"Comme vous pouvez le voir sur les vidéos, c'est impressionnant comme explosion, c'est un champignon. On a tout de suite pensé qu'on se faisait attaquer. On a tout de suite pensé à ça", explique l'habitant de la capitale libanaise.