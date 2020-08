publié le 05/08/2020 à 21:07

Une délégation composée de 55 militaires et 9 marins-pompiers de Marseille a été envoyée ce mercredi 5 août à Beyrouth. Les équipes vont partir à la recherche et au secours de victimes potentiellement ensevelies sous les décombres. "C'est une vraie course contre la montre qui est engagée pour pouvoir les dégager et les emmener, le cas échéant, vers les structures hospitalières adéquates", affirme Michaël Bernier.

Le travail s'apparentera aux missions de secourisme effectuées lors de tremblements de terre, avec quelques complications supplémentaires. Le choc lié à l'explosion "a pu provoquer des dégâts pulmonaires, des dégâts au niveau des oreilles ou des blessures par projection d'objets", explique le lieutenant colonel.

Autre difficulté de l'opération : la capacité à se faire repérer par les victimes. "Même si on tape et on les appelle, ce n'est pas sûr qu'ils nous entendent et qu'ils puissent nous répondre", énonce le porte-parole, qui précise que des chiens ont également été dépêchés pour aider les secours dans leur repérage.

Des spécialistes également engagés

La présence potentielle d'agents chimiques est un autre facteur à prendre en compte. Des spécialistes du "risque technologique" sont donc engagés dans la mission. "Ils vont évaluer très rapidement les risques à chaque fois qu'on va intervenir, et ils pourront alerter les autorités locales qui n'auraient pas connaissance de tel ou tel produit", indique Michaël Bernier.

Malgré la difficulté de la tâche qui attend les secouristes, le lieutenant-colonel se veut optimiste. "Il est encore temps, des gens peuvent se retrouver dans des postes de survie. Une dalle qui ne s'est pas effondrée, un meuble qui a protégé une personne [...] Vous avez aussi des personnes qui pour certaines d'entre elles, ont de l'eau à proximité qui leur permet de s'hydrater", développe-t-il.

Un matériel de pointe

25 tonnes de matériel sanitaire et militaire accompagnent la délégation française. Des outils parfois très spécifiques, comme "des matériels de levage, des matériels d'écoute très fins pour pouvoir retrouver les victimes et aller les secourir [...] On a aussi des drones pour faire des reconnaissances aériennes, qui peuvent être importantes, y compris dans un bâtiment qui menace de s'effondrer et où vous pouvez rentrer sans risque", explique le porte-parole.

Dès l'arrivée du détachement, des missions et des lieux de travail précis vont être confiés par les autorités libanaises. "Cette nuit, je pense que nos équipes seront engagées sur le terrain pendant qu'une autre partie constituera une base de vie [...] pour pouvoir dormir et se reposer", conclut Michaël Bernier.