publié le 05/08/2020 à 08:50

Ce mercredi 5 août est un jour de deuil national au Liban au lendemain des explosions qui ont fait plus de 100 morts et près de 4.000 blessés à Beyrouth. Notre journaliste Monique Younès, était en vacances dans la capitale lorsque le drame s'est produit. Elle décrit une situation apocalyptique qui fait écho aux années de guerre qui ont ravagé le pays.



"Il n’y a plus de vitres dans les appartements aux alentours : tout a été soufflé, même à 2 ou 3 km" de l’épicentre. "J’ai entendu un premier bruit sourd comme un tremblement de terre qui a été tout de suite suivi d’une explosion où tout a volé en éclat", détaille Monique Younès. "Au début, j’ai cru que c’était une voiture piégée, je me suis dit ‘ça y est, la guerre recommence, les bombardements reprennent", ajoute-t-elle. Notre journaliste rapporte un quartier "totalement sous le choc" et "un état de panique comme on l’a connu en temps de guerre".



Quant à l'origine du drame : "dans un premier temps, il y a eu la rumeur que c’était un bombardement de l’armée israélienne et là tout le monde a paniqué", craignant de revivre la guerre. Finalement, les autorités confirmeront que les 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium stockée "sans mesures de précaution" sur le port, d’après une annonce du Premier ministre Hassan Diab. "La sidération", pour Monique Younès. "Personne ne pensait que cela existait, les dirigeants libanais sont les premiers responsables de cette catastrophe", estime-t-elle.