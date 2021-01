publié le 24/01/2021 à 16:02

C'est probablement l'image que le monde retiendra de l'investiture de Joe Biden, le 20 janvier dernier. Bernie Sanders, l'un des rivaux de Joe Biden à la primaire démocrate, bien calé dans un fauteuil, les mains protégées du froid par des moufles en laine, emmitouflé dans sa parka et l'air blasé. La photo a été détournée et parodié de partout sur les réseaux sociaux. Elle est devenue un mème, une image créée par les internautes.

Sur la chaîne américaine CBS News, Bernie Sanders avait expliqué le choix de sa tenue qui tranchait nettement avec celles de Joe Biden, Kamala Harris ou encore Barack Obama, et Bill Clinton. "Vous savez, dans le Vermont, on s'habille chaudement. Le froid, on le connaît, et on ne s'embête pas vraiment avec la mode", confiait-il.

Ses moufles en laine recyclée, doublées de tissu polaire fait de bouteilles en plastique également recyclées, sont une création de Jennifer Ellis, une enseignante de 42 ans dans le Vermont. Supportrice de Bernie Sanders, elle lui avait envoyé une première paire de moufles en 2016, après sa défaite contre Hillary Clinton lors de la primaire démocrate. En 2020, Jennifer Ellis lui en envoie "10 autres paires" après avoir appris que Bernie Sanders avait offert ses moufles "à quelqu'un qui avait froid aux mains", explique-t-elle à l'AFP.

Une fierté de transmettre "de la joie"

Depuis la cérémonie de l'investiture de Joe Biden, Jennifer a vu sa vie changer. Elle était en train de donner un cours à ses élèves de CE1 dans le Vermont, au moment où Joe Biden prêtait serment. Son téléphone commence alors à sonner et elle consulte ses messages : "Bernie Sanders porte tes moufles à l'investiture", lui annonçaient-ils en substance.

Jennifer Ellis trouvent d'ailleurs les mèmes " "hilarants", à un moment où "les gens ont besoin de rire de choses inoffensives, pas politiques", après une année particulièrement "éprouvante", confie-t-elle à l'AFP. "Je souhaite plus de joie à tous", dit-elle. "Si vous donnez quelque chose à quelqu'un (...) et ça explose, et le monde entier en a de la joie, c'est formidable", poursuit-elle.

Des milliers de commandes reçues

Cet évènement "des moufles" a propulsé Jennifer Ellis sur le devant de la scène. En 48 heures, elle explique avoir reçu " "environ 13.000 emails de gens" qui voulaient les mêmes moufles que Bernie Sanders en nombreuses quantités. Cependant, l'enseignante n'a pas envie d'honorer toutes ces commandes. Elle ne pourrait d'ailleurs pas les réaliser, avec "sa machine à coudre vieille de 30 ans" et son travail d'enseignante. Et surtout : "Ca gâcherait toute la beauté de la chose". Jennifer Ellis préfère passer son temps libre avec sa famille "et c'est tant mieux", conclut-elle.