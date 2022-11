La peau du crapaud du désert de Sonora est connue pour être un puissant hallucinogène, si bien que certains sont poussés à la lécher pour en expérimenter les effets. Il sécrète ainsi un dérivé de la bufoténine, la 5-MeO-DMT surnommée "molécule de Dieu", qui est un psychotrope. Pour certains, cette molécule aurait des vertus et serait capable de réinitialiser le système nerveux central.



Sur Twitter, les services des parcs nationaux des États-Unis ont donc demandé aux visiteurs de ne pas lécher les crapauds. "Cela peut vous rendre malade si vous manipulez la grenouille ou si vous mettez le poison dans la bouche", ont-ils averti. "Comme c'est le cas pour la plupart des espèces que vous rencontrez dans un parc national, qu'il s'agisse d'une limace-banane, d'un champignon inconnu ou d'un grand crapaud aux yeux qui brillent dans le noir, veuillez vous abstenir de les lécher."

Des personnalités, comme le champion de boxe Mike Tyson, ont évoqué l'utilisation de cette substance à des fins thérapeutiques, récréatives et même spirituelles. L'expérience dure généralement entre 15 et 30 minutes et est considérée comme très intense. Mais ce poison peut aussi être dangereux pour les humains, selon des scientifiques. Chassé en masse pour sa peau vénéneuse, le crapaud du désert de Sonora aurait déjà quasiment disparu en Californie d'après un article du New York Times publié en mars 2022.

