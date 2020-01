Australie : une mannequin fait une chute mortelle en prenant un selfie

publié le 14/01/2020 à 00:20

Une chute vertigineuse de plus de trente mètres. Madalyn Davis, mannequin de 21 ans, a perdu la vie dimanche 12 janvier matin dans la réserve naturelle de Diamond Bay, dans le quartier de Vaucluse, à Sydney. Son corps a été retrouvé dans l'océan, au pied d'une falaise réputée sur Instagram pour offrir un magnifique point de vue pour des selfies exceptionnels.

Après une soirée passée à Sydney samedi, la jeune femme aurait voulu, selon le tabloïd britannique The Sun, admirer le lever du soleil du haut de la célèbre falaise. Après avoir franchi les barrières de sécurité pour s'installer au bord de l'escarpement, la jeune femme aurait ainsi mortellement chuté au moment de se prendre en selfie.

La police locale déclare avoir été contactée en urgence aux alentours de 6h30 du matin et avoir découvert le corps quatre heures plus tard. Une enquête est en cours concernant la mort de Madalyn Davis, un rapport sera bientôt délivré par le médecin légiste.

Deux accidents mortels en quatre mois

Ce n'est malheureusement pas la première fois que, pour un joli selfie, quelqu'un trouve la mort en tombant de cette même falaise. Au mois d'août dernier, le Guardian rapportait la mort d'une jeune Australienne de 27 ans dans des circonstances similaires. Selon des témoignages livrés à la police, celle-ci prenait des photos au moment de la chute.

Le conseil de l'arrondissement voisin de Waverley s'inquiétait déjà en juin dernier du fait que des visiteurs se mettent fréquemment en danger en franchissant les barrières et en se plaçant au bord de la falaise.

D'impressionnantes marches, vestiges de pierres anciennes taillées dans la falaise, permettent aux visiteurs de descendre jusqu'aux eaux turquoises de la baie, le tout surmonté, au sommet, d'une arche en pierre des plus photogéniques, sur fond d'océan. De quoi réaliser la photo parfaite.

"Un coup de vent, et c'est la fin"

En avril 2019, un autre média britannique, The Independent, consacrait tout un article à l'inquiétude grandissante des habitants du quartier et des autorités quant à la popularité de cette falaise. "Ne sautez pas par-dessus les barrières, exhorte un membre des équipes de sauvetage par hélicoptère. Il suffit de faire un pas de trop pour la photo parfaite pour se retrouver dans une situation terrible". "Un coup de vent ou une glissade, et c'est la fin", ajoute un résident du quartier.



Ces conseils ne semblent malheureusement pas avoir atteint le monde merveilleux des influenceurs, tant les photos prises au sommet de la falaise de Diamond Bay n'ont cessé de fleurir.