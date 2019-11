publié le 03/11/2019 à 09:41

Philippe Delerm publie L'Extase du selfie et autres gestes qui nous disent. L'auteur du best-seller La Première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules nous régale une nouvelle fois de son art du texte court et de son sens de l'observation. Il s'attarde donc ici sur ces "gestes qui nous disent". Définition par l'intéressé, Philippe Delerm : "Il s'agit de gestes bien connus que tout le monde fait et je choisis ceux qui descellent une espèce d'éternel humain", raconte l'auteur au micro de RTL.

Pour le "selfie", l'écrivain s’intéresse à cet auto-portrait contemporain, celui qui nous fait tendre le bras pour nous admirer. "On s'éloigne pour se rapprocher en quelque sorte, s'amuse l'auteur. (...) C'est assez emblématique d'une société où on est amené à s'aimer soi-même. Il y a une sorte d'auto-sexualité dans le selfie."

Conduire (difficilement) le caddie, plier les draps au sein d'un couple où l'on s'écarte et on se tend avant de se rejoindre, faire les carreaux sont d'autres petits gestes qu'explore Philippe Delerm dans son Extase du selfie et autres gestes qui nous disent, publié au Seuil.

"L'extase du selfie et autres gestes qui nous disent" de Philippe Delerm Crédit : Seuil

