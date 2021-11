Australie : un sexagénaire échappe à un crocodile grâce à son couteau de poche

Une histoire aussi incroyable que terrifiante. Un homme de 60 ans a réussi à échapper aux mâchoires d'un crocodile qui l'attaquait en lui assénant des coups à l'aide de son couteau de poche, ont rapporté les autorités australiennes ce mercredi 10 novembre.

Les faits se sont déroulés la semaine dernière, lorsque cet Australien a décidé d'aller pêcher sur une rivière isolée dans la péninsule du Cap York, à l'extrême nord de l'Australie. En s'installant, l'homme a raconté avoir chassé un taureau de la berge pour pouvoir s'y installer. C'est alors que le crocodile a attaqué. "Il a décrit avoir vu le crocodile quelques secondes avant qu'il ne se jette sur lui, le renversant alors qu'il était sur le point de lancer sa canne à pêche", a rapporté le département de l'environnement de l'État du Queensland.

Le sexagénaire s'est ensuite agrippé à une branche pour tenter désespérément de sortir de la rivière, le crocodile tentait alors d'attraper ses jambes. Mais rapidement, l'homme a été entraîné dans la rivière. C'est alors qu'il réussit à attraper son couteau au niveau de sa ceinture et se met à poignarder le crocodile à la tête, précise les autorités. "Il y a eu une lutte et il a heureusement échappé à l'emprise d'un crocodile de quatre mètres à quatre mètres et demi. Les chances de faire cela sont à peu près nulles", a déclaré Matt Brien, du département de l'environnement de l'État du Queensland.

Des accidents rares

Une semaine après, le sexagénaire est toujours hospitalisé mais dans un état "stable". Les agents de la faune sauvage qui ont interrogé l'homme mardi ont confirmé que ses blessures étaient compatibles avec une attaque de crocodile. "Il semble que le crocodile visait le taureau ou la vache à ce moment-là, et il s'est juste retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment", a déclaré Matt Brien lors d'une conférence de presse.



Les crocodiles marins ou "salties", qui peuvent atteindre sept mètres de long et peser plus d'une tonne, sont surtout présents dans le nord tropical du pays. Déclarée comme espèce protégée en 1971, leur nombre a explosé et les récentes attaques ont relancé le débat sur leur contrôle. Les accidents mortels restent cependant relativement rares. Les habitants et les visiteurs sont invités à se tenir à distance des cours d'eau peuplés de crocodiles.