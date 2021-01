Australie : un fugitif retrouvé nu sur un arbre pour échapper aux crocodiles

publié le 06/01/2021 à 19:22

L'histoire se déroule dimanche 3 janvier dernier, dans une zone de mangrove infestée de crocodiles, près de Darwin en Australie. Un homme est découvert nu par deux pêcheurs, Kevin Joiner et Cam Faust. Ils entendent des appels à l'aide et découvrent cet homme, couvert de boue et de piqûres de moustiques. Cela fait plusieurs jours qu'il essaye de survivre dans les arbres en se nourrissant exclusivement de mollusques.

"On ne comprenait pas ce qu'il faisait là", déclare ce mercredi Kevin Joiner à Nine News. Au moment des faits, l'homme est déshydraté et a besoin d'aide. Les pêcheurs le prennent immédiatement avec eux, lui donnent un short, une bière et l'emmènent à Darwin. Mais une fois à l'hôpital, l'homme est arrêté pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire dans une affaire de vol à main armée.

Les deux pêcheurs tombent des nues car l'homme leur a affirmé qu'il s'est perdu en se promenant dans la zone. Len Turner, un responsable de la police du Territoire du Nord, confirme aux médias que l'homme est poursuivi dans plusieurs affaires. "Il est en état d'arrestation mais est toujours à l'Hôpital royal de Darwin, où il est soigné pour l'épreuve qu'il s'est lui-même infligée" confie Len Turner au journal NT News.