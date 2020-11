Attentats du 13-Novembre : Joe Biden exprime son soutien à la France

publié le 13/11/2020 à 18:17

Cinq ans après les attentats du 13 novembre à Paris, le président américain élu Joe Biden a tenu à adresser un message à la France et aux Français, par le biais d'un communiqué. "Jill et moi nous joignons au peuple français pour marquer les cinq années qui se sont écoulées depuis les horribles attentats terroristes de Daech à Paris, qui ont coûté la vie à 130 innocents et en ont blessé près de 500 autres", écrit-il.



"Ce fut un attentat non seulement contre le peuple de Paris, mais contre notre humanité commune et nos valeurs partagées", insiste le démocrate. "Mon administration travaillera sans relâche pour protéger la sûreté et la sécurité des Américains et de nos alliés et partenaires, en luttant contre le terrorisme et la violence extrémiste sous toutes ses formes - peu importe l'idéologie ou l'origine.

Enfin, Joe Biden assure que lors de sa présidence, qui débute le 20 janvier 2021, "nous rétablirons et améliorerons la coopération avec nos partenaires et alliés, dont la France, afin de faire face aux nombreux défis communs auxquels nous sommes confrontés."