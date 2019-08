publié le 02/08/2019 à 17:29

Un nouveau signe d'ouverture en Arabie Saoudite pour les femmes. Elles vont être autorisées à avoir un passeport et à voyager sans demander l'autorisation à un homme de leur entourage. Ces avancées pour le droit des femmes sont-elles une manière pour le régime saoudien de redorer son image ?

Mohammed ben Salmane, le prince héritier, se doit de multiplier les initiatives pour regagner la confiance de la communauté internationale après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi le 2 octobre dernier au consulat saoudien d'Istanbul. Il va permettre aux femmes d'obtenir un passeport et donc de voyager à l'étranger sans être obligées d'avoir l'accord de leur tuteur, comme l'indique la loi. Une nouvelle mesure qui ne s'appliquera qu'aux femmes âgées de 21 ans et plus.

C'est une étape dans ce royaume ultra-conservateur mais où les droits des femmes ne sont toujours pas une priorité selon Clarence Rodriguez, spécialiste de l'Arabie Saoudite. "Elles ne sont pas autonomes aujourd'hui, elles sont toujours inféodées à un tuteur", rappelle-t-elle sur RTL. "Tant que le tutorat ne sera pas entièrement aboli, on ne pourra pas dire que les femmes seront libres et autonomes", a-t-elle toutefois relativisé.