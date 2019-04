publié le 08/04/2019 à 10:08

Au moins neuf personnes ont été arrêtées par les autorités saoudiennes durant la semaine du 1er avril. Ces nouvelles arrestations ont été annoncées par des organisations de défense des droits humains, ce vendredi 5 avril.



Parmi les personnes interceptées par le régime, l'organisation de défense des droits humains ALQST, basée à Londres, a précisé que les huit personnes étaient "des écrivains et des blogueurs engagés dans des échanges publics sur les réformes" dans le royaume saoudien. Il ne s'agit pas d'activistes de premières lignes mais de personnes qui soutiennent les réformes sociales dans le pays ainsi que les militants et militantes pour les droits des femmes, actuellement sous le coup de la justice saoudienne, précise USA Today.

Si l'on ne connaît pas toutes les identités des personnes arrêtées, on sait que parmi elles se trouvent une femme enceinte, l'écrivain et médecin Bader al-Ibrahim et le militant Salah al-Haidar. Ces deux derniers activistes ont par ailleurs la double nationalité américaine et saoudienne. L'ensemble de ces personnes risquent, selon les associations, une interdiction de sortie du territoire.

Selon le groupe de défense des droits humains "Prisonniers de conscience", qui suit le sort des prisonniers politiques en Arabie saoudite, le nombre total d'arrestations s'élève à dix.

Un schéma "très dangereux"

"Les autorités saoudiennes semblent à tout prix vouloir faire taire toute personne qui ose parler ou même exprimer ses opinions en privé ou publiquement", a critiqué Samah Hadid, directrice pour le Moyen-Orient d'Amnesty International. "Cela dépasse le fait d'attaquer seulement des militants et militantes et semble maintenant cibler différents segments de la société. C'est un schéma très dangereux", a-t-elle également alerté.



Ni les autorités saoudiennes, ni l'ambassade américaine à Ryad n'ont commenté ces informations dans l'immédiat.



Cette vague d'arrestations est la première campagne de répression massive contre des personnalités de la société civile depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le journaliste a été tué en octobre dernier dans le consulat de son pays, à Istanbul, par un commando venu de Ryad.