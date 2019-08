publié le 02/08/2019 à 14:46

Un petit avion monoplace vole en rase-motte au-dessus d'une route de l'État de Washington aux États-Unis. Une patrouille de gendarmes qui passe par là voit l'appareil qui semble vouloir atterrir malgré la présence d'automobilistes.

La patrouille fait demi-tour et suit l'avion tout en filmant la scène. "De loin, je croyais que c'était un jouet télécommandé. Mais il devenait de plus en plus gros." raconte Clint Thompson, gendarme de l'État de Washington, au Guardian. Il poursuit "Au bout d'un moment, je me suis dit qu'il était très proche du sol et qu'il voulait sûrement atterrir."

À travers la vidéo de la Washington State Patrol, on voit l'engin atterrir tant bien que mal. Le pilote a également son lot de chance, il n'a pas croisé de voitures sur son chemin et surtout il est parvenu à s'arrêter juste avant un croisement, au niveau d'un feu rouge.

Trooper Thompson’s dash cam video capturing this morning’s events! Great job by the pilot and trooper! pic.twitter.com/7X0uWYJ9fc — Trooper Johnna Batiste (@wspd1pio) August 1, 2019