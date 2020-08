Jared Leto incarnera Andy Warhol dans le biopic dédié à l'artiste

Crédit : Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 09/08/2020 à 00:10

C'est officiel, un biopic sur l'artiste emblématique du pop art Andy Warhol, va bel et bien voir le jour. L'annonce a été confirmée par Jared Leto ce vendredi 7 août sur son compte Instagram. Et pour cause, celui qui incarnera le vampire Morbius dans Morbius ne sera autre que l'interprète d'Andy Warhol.

C'est dans une publication dédiée à l'anniversaire d'Andy Warhol, aurait eu 96 ans, le 6 août dernier, que Jared Leto a confirmé une rumeur qui persistait depuis déjà plusieurs années. “Oui, c’est vrai que j’incarnerai Andy Warhol dans un film à venir. Extrêmement reconnaissant et heureux de cette opportunité. Vous nous manquez, toi et ton génie”, peut-on lire en légende de la publication. En effet, l'admiration de Jared Leto pour l'artiste américain n'est pas nouvelle.

Selon le média américain Consequences of Sound, en 2016, Jared Leto devait déjà incarner l'artiste dans un film écrit par Terence Winter (Le Loup de Wall Street). On ignore si c'est dans ce film que l'on découvrira Leto en Warhol ou dans un autre long-métrage.