Allemagne : un premier cas de peste porcine africaine enregistré

publié le 10/09/2020 à 13:49

C'est un virus qui est inoffensif pour l'homme - même si celui-ci consomme de la viande infectée - mais mortel pour les porcs malades, qui sont atteints hémorragie. Après avoir analysé la carcasse d'un sanglier mort découvert à la frontière polonaise, l'Allemagne a annoncé jeudi 10 septembre qu'il était atteint de la peste porcine africaine, le premier cas enregistré par Berlin.

Le sanglier malade était un état de décomposition avancée lorsqu'il a été trouvé. "Il s'est donc écoulé beaucoup de temps au cours duquel le virus a pu se propager davantage", a donc prévenu le directeur du laboratoire, Thomas Mettenleiter. Ce virus n'est pas dangereux pour l'homme, mais mortel pour le cochon.

Néanmoins, cette découverte devrait entraîner l'interdiction temporaire pour les exploitations du Brandebourg d'exporter leurs porcs. Les 170 exploitations de cette région contiennent à elles seules quelque 750.000 porcs. Les autres Länder ne sont pas concernés, a prévenu la ministre de l'Agriculture allemande.

Venu par l'Est, le virus avait contraint l'Allemagne à ériger une clôture électrifiée sur plus de 100 kilomètres à la frontière pour empêcher des animaux infectés d'entrer. L'abattage du bétail contaminé constitue le seul moyen de prévenir la propagation de l'épizootie, un cauchemar pour les éleveurs allemands. La peste porcine fait des ravages depuis mi-2018 en Chine, où officiellement plus d'un million de cochons ont dû être abattus.