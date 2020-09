Marine Le Pen dément toute référence à l'Allemagne nazie dans un slogan

et AFP

publié le 09/09/2020 à 15:45

Marine Le Pen a démenti toute référence à l'Allemagne nazie, dont certains l'accusent lorsqu'elle a prononcé "Français réveillez-vous" de son meeting de rentrée à Fréjus début septembre.

Interrogée sur France Inter par un auditeur estimant qu'il ressemblait à celui de l'Allemagne nazie "Deutschland erwache!" ("Allemagne réveille-toi!"), la présidente du Rassemblement national a jugé que la question était "très orientée". "Comment voulez-vous imaginer une demi-seconde que je puisse faire référence au nazisme?", a-t-elle demandé.

"Une simple expression telle que celle-là, qui appelle les Français à prendre conscience de la situation, de la gravité de la crise économique, et de la gravité de la crise sociale et sécuritaire, "Français réveillez-vous", si quelqu'un l'a utilisée, et particulièrement l'épouvantable Adolf Hitler, évidemment, ça n'est aucunement une référence", a-t-elle ajouté, désireuse de se démarquer de son père Jean-Marie Le Pen.

📹 « Au pouvoir, si les Français nous font confiance, notre volonté face à la délinquance sera inflexible et notre main ne tremblera pas. L’impunité c’est FINI ! Les peines fictives c’est FINI ! La prison garderie c’est FINI ! » #FrançaisRéveillezVous pic.twitter.com/b6YBoFjd1s — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 6, 2020

Celui-ci est l'un des membres fondateurs, avec notamment d'anciens collaborateurs de l'occupant nazi et d'anciens partisans de l'Algérie française, du Front national, créé en 1972 et devenu Rassemblement national en 2018.