L'Allemagne se choisit un nouveau chancelier, un nouveau gouvernement et donc une nouvelle feuille de route. Ce mercredi 8 décembre, le Bundestag va élire Olaf Scholz comme successeur d'Angela Merkel. Au terme d'un processus très codifié,la dirigeante conservatrice cèdera les rênes de la première puissance économique européenne à celui qui aura été son adversaire politique, mais aussi son vice-chancelier et ministre des Finances.

Un peu plus de deux mois après avoir remporté le scrutin législatif de fin septembre, Olaf Scholz prendra la tête d'un gouvernement paritaire, ainsi que d'une coalition inédite de trois partis. Intitulé "Oser plus de progrès", le programme du nouveau gouvernement allemand est le fruit d'un compromis entre les sociaux-démocrates (SPD), les Verts et les libéraux (FDP) qui vont diriger le pays pendant quatre ans.

Dans un document de 177 pages, cette coalition "feu tricolore" s'engage à moderniser le pays, lutter contre "la crise climatique qui met en péril les fondements de notre vie" et oeuvrer pour une "société du respect". Voici leur feuille de route:

Retour de l'orthodoxie budgétaire

Le centre-gauche et les Verts voulaient davantage de flexibilité mais les Libéraux du FDP n'ont rien lâché. Leur dirigeant Christian Lindner décroche le portefeuille des Finances. Le gouvernement maintiendra donc le "frein constitutionnel à l'endettement", qui limite à 0,35% du PIB par an la possibilité de déficit public de l'Allemagne, hors circonstances exceptionnelles.

Ce mécanisme a été suspendu pour affronter la pandémie mais il est prévu de le réintroduire en 2023. Et en Europe, alors que s'annoncent des discussions délicates sur le retour au pacte de stabilité, les partis plaident pour un "niveau d'endettement soutenable" tout en garantissant "des investissements durables et respectueux du climat". La coalition a promis qu'elle n'augmentera pas les principaux impôts, les marges de manœuvre pour investir et moderniser l'Allemagne devront donc être trouvées ailleurs.

Salaire minimum en hausse

En revanche les sociaux-démocrates ont imposé une promesse phare de la campagne, la hausse du salaire minimum horaire à 12 euros "dès la première année", contre 9,6 euros actuellement. La coalition veut construire 400.000 nouveaux logements par an, dont 100.000 sur fonds publics, et introduire un frein à la hausse des loyers, pour que les hausses ne dépassent pas 11% sur trois ans.

Une sortie du charbon accélérée

Les trois partis veulent "accélérer" la sortie du charbon et l'avancer à 2030 "dans l'idéal", au lieu de 2038. C'est une exigence des Verts. Pour l'Allemagne, qui débranchera ses dernières centrales nucléaires fin 2022, "cela exige le développement massif des énergies renouvelables". L'objectif est que celles-ci représentent 80% de la production d'électricité à la fin de la décennie, et "la construction de centrales à gaz modernes".

"Tous les toits appropriés seront utilisés pour l'énergie solaire. Pour les nouvelles propriétés commerciales, ce sera obligatoire, tandis que pour les nouveaux bâtiments privés, cela deviendra la règle", prévoit le programme. La puissante industrie automobile du pays va devoir accélérer sa transformation. Les partis veulent avoir 15 millions de voitures électriques sur les routes du pays d'ici 2030, contre environ un peu plus de 500.000 actuellement. Le rail doit représenter à terme 25% du transport de marchandises et l'objectif est de doubler le nombre d'usagers du train.

Une Europe "plus souveraine"

En matière de politique étrangère, une "Europe souveraine est la clef" et "c'est un devoir" pour le nouveau gouvernement, a affirmé le futur chancelier Olaf Scholz. La France a fait de ce sujet une des priorités de sa présidence de l'UE au premier semestre 2022. L'Allemagne propose notamment un "droit d'initiative" pour le parlement européen et des listes transnationales aux élections européennes.



Pour autant, la relation transatlantique doit rester "un pilier central" pour l'Allemagne et l'Otan est un "élément indispensable" de la sécurité du pays. Avertissement à la Hongrie et la Pologne : le nouveau gouvernement veut défendre "résolument" les valeurs d'Etat de droit dans l'UE. La coalition s'est mise d'accord pour équiper la Bundeswehr de drones armés, un sujet qui divise la classe politique.



Présentant l'accord de coalition, Annalena Baerbock, la co-leader des Verts et bientôt ministre des Affaires étrangères, a promis de remettre les Droits de l'homme au centre de la diplomatie allemande et a prôné plus de fermeté envers la Russie et la Chine.

Légalisation du cannabis

La coalition propose d'abaisser à 16 ans l'âge du droit de vote pour les élections législatives et au Parlement européen. Lors des législatives du 26 septembre, Verts et Libéraux sont arrivés en tête chez les électeurs qui votaient pour la première fois.



Autre réforme phare : la légalisation du cannabis dont la vente dans des "magasins agréés" sera réservée "aux adultes". L'accord prévoit aussi de réformer le droit de la nationalité pour simplifier la procédure d'acquisition de la citoyenneté allemande. La naturalisation devrait être possible après cinq ans, voire trois ans en cas d'intégration réussie.



Les partis se sont engagés à abolir le paragraphe 219a, une disposition controversée héritée de l'ère nazie qui rend illégale la publicité pour l'IVG. "Les médecins doivent pouvoir fournir des informations publiques sur les avortements sans craindre d'être poursuivis", affirment-ils.